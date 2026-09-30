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Geschreven door Pauline Neerman
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Sephora opent honderd Britse beautyshops bij Marks & Spencer

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Schoonheid/verzorging30 september, 2026

Sephora slaat op de Britse markt de handen in elkaar met Marks & Spencer. Vanaf het voorjaar van 2027 krijgt het beautymerk shop-in-shops in honderd M&S-winkels en een eigen aanbod op de webshop van de warenhuisketen.

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De samenwerking bezorgt Sephora in één klap een exponentieel groter bereik in de Britse winkelstraten. De cosmeticaketen van luxegroep LVMH keerde in 2022 terug naar het Verenigd Koninkrijk en heeft er inmiddels een zeventiental eigen winkels. Met M&S kiest Sephora nu voor een schaalbaar shop-in-shopmodel naast zijn eigen vestigingen en webwinkel.

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