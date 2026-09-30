Sephora opent honderd Britse beautyshops bij Marks & Spencer

Sephora slaat op de Britse markt de handen in elkaar met Marks & Spencer. Vanaf het voorjaar van 2027 krijgt het beautymerk shop-in-shops in honderd M&S-winkels en een eigen aanbod op de webshop van de warenhuisketen.

Belangrijke groeicategorie

De samenwerking bezorgt Sephora in één klap een exponentieel groter bereik in de Britse winkelstraten. De cosmeticaketen van luxegroep LVMH keerde in 2022 terug naar het Verenigd Koninkrijk en heeft er inmiddels een zeventiental eigen winkels. Met M&S kiest Sephora nu voor een schaalbaar shop-in-shopmodel naast zijn eigen vestigingen en webwinkel.