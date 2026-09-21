Nuxe benoemt Christine Delfaut-Sara tot nieuwe CEO

Het Franse cosmeticamerk Nuxe stelt Christine Delfaut-Sara, die sinds 2019 deel uitmaakt van het managementteam, aan als nieuwe CEO. Ze start op 1 oktober en volgt Muriel Koch op, die acht jaar aan het hoofd van het bedrijf stond.

Ervaring in de cosmetica-industrie

Delfaut-Sara krijgt de taak om het bedrijf te begeleiden in een nieuwe groeifase. “Ik neem de leiding met dankbaarheid en enthousiasme. Ik weet dat ik kan rekenen op buitengewone en gepassioneerde teams om onze ambitie te blijven stimuleren met de pioniersgeest die onze kracht vormt,” aldus Delfaut-Sara in een persbericht.

Christine Delfaut-Sara brengt meer dan 30 jaar ervaring in de cosmetica-industrie met zich mee. Voordat ze bij Nuxe kwam, werkte ze zeventien jaar bij Beiersdorf, het moederbedrijf van Nivea, in Duitsland. Vervolgens bekleedde ze de functie van marketingdirecteur bij Yves Rocher, voordat ze in 2019 bij Nuxe als adjunct-directeur verantwoordelijk werd voor de merkstrategie.

Nuxe is al meer dan 35 jaar een bekende naam in de Franse apotheekcosmetica, maar onder Koch heeft Nuxe vooral internationaal een sterke groei gerealiseerd. Met meer dan 800 medewerkers genereert Nuxe een geschatte omzet van ongeveer 300 miljoen euro. Het merk is vandaag verkrijgbaar in meer dan 30.000 verkooppunten in 60 landen.