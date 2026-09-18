Unilever zet nu ook Zwitsal aan de deur

Unilever verkoopt babyverzorgingsmerk Zwitsal aan het Nederlandse Royal Sanders. De producent van onder meer Melkmeisje, Van Gils en Odorex neemt het merk begin volgend jaar over.

Specialist in verzorging

De verkoop past in de lopende vereenvoudiging van de merkenportefeuille van Unilever. Het concern nam de afgelopen jaren al afscheid van onder meer De Vegetarische Slager, Unox, Conimex en Becel. Ook de ijsactiviteiten met merken als Magnum en Ben & Jerry’s werden afgesplitst.

Zwitsal, bekend van zijn babyverzorgingsproducten met de gele verpakkingen, verdwijnt nu eveneens uit de Unilever-portefeuille. Volgens het concern past de verkoop in de ambitie om “een eenvoudiger en sterker gefocust bedrijf” te worden.

Koper Royal Sanders uit Vlijmen specialiseert zich volledig in persoonlijke verzorging. Het bedrijf heeft naast Melkmeisje, Van Gils en Odorex ook merken als Sanicur, Fresh Up en ProSet in portefeuille. De partijen verwachten de transactie begin 2027 af te ronden. Hoeveel Royal Sanders voor Zwitsal betaalt, is onbekend.