[In Beeld] Met brandstore in Antwerpen wil Cent Pur Cent merkbekendheid opbouwen

Verzorgingsmerk Cent Pur Cent opende op zaterdag 19 september een brandstore in Antwerpen. Het is na Hasselt pas de tweede eigen winkel van het merk, dat verkrijgbaar is bij meer dan duizend apothekers in België en online.

“De meest kritische beautymarkt van het land”

In Limburg is Cent Pur Cent al een gevestigde naam, in Antwerpen is het merk minder bekend. De brandstore in de prestigieuze Schuttershofstraat, de eerste buiten de thuisprovincie, is volgens oprichter en CEO Caroline Rigo in de eerste plaats een instrument om die bekendheid op te bouwen, en pas daarna een verkooppunt.

“We hebben in Hasselt geleerd wat een eigen winkel doet dat een rek in de apotheek niet kan,” zegt Rigo. “Mensen komen niet binnen met een productvraag maar met een gebruiksvraag: ik wil het wel, maar ik weet niet hoe. Daar zit een half uur advies in. Wie dat één keer heeft meegemaakt, kent het merk en vraagt ernaar bij haar apotheker. De winkel bouwt de vraag op, de apotheek vangt ze op. Voor een merk dat groot is geworden via de apotheek, is dat de logische manier om een nieuwe regio te openen.”

De keuze voor Antwerpen is bewust: “Het is de meest kritische beautymarkt van het land en de stad waar we ons moeten bewijzen. Als dit model daar werkt, werkt het overal.”

Apotheek blijft kernkanaal

De winkel is opgevat als adviesruimte eerder dan als verkoopvloer. Klanten doorlopen op afspraak of spontaan een persoonlijk adviestraject, de “Signature Route”, waarbij ze aan de hand van huidtype en voorkeur ontdekken welke look en welke producten bij hen passen. De winkel werkt met een lokaal Antwerps team van drie medewerkers. Etalage en in-store communicatie zijn in het Engels, afgestemd op het internationale karakter van de straat; de klantencommunicatie is Nederlandstalig.

Cent Pur Cent benadrukt dat de apotheek het kernkanaal blijft en dat de brandstores daar niet mee concurreren maar er de bekendheid voor opbouwen. De Antwerpse apothekers werden al op 10 september als eersten in de winkel ontvangen, vóór pers en publiek. “De apotheek is het kanaal waar vertrouwen zit, en vertrouwen is wat een huidproduct verkoopt,” zegt Caroline Rigo. “We gaan dat niet inruilen voor schapruimte. Wat we wel doen, is zelf de plek creëren waar mensen het merk leren kennen, in de steden waar dat nog moet gebeuren.”

Of verdere expansie op de planning staat? Daarover doet het merk geen uitspraken: “Eerst Antwerpen goed doen. We beoordelen deze winkel over jaren, niet over maanden, en op wat hij doet voor het merk in de hele regio, niet alleen op zijn eigen omzet. Als dat klopt, kijken we verder.” Cent Pur Cent is onderdeel van moederbedrijf RiGorgeous, dat ook de merken i.am.klean en Take It From Jones overkoepelt.