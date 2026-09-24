Sephora opent de deuren van zijn grootste Belgische winkel in Luik

Sephora, de Franse beauty-gigant, opent vandaag zijn grootste winkel in België tot nu toe. De nieuwe winkel van 400 vierkante meter in winkelcentrum Médiacité in Luik vormt een belangrijke mijlpaal in de Belgische uitbreidingsstrategie. Het is de derde Sephora-winkel in het land, na de recente openingen in Docks Bruxsel en City2 in Brussel.

Eerst Franstalig België

In Luik heeft Sephora gekozen voor een winkel van ongeveer 400 vierkante meter, voor het eerst buiten Brussel. Benoit Ponte, algemeen directeur voor Frankrijk en Belux, noemt de stad tegenover Sudinfo een “voor de hand liggende keuze”. “Luik is de grootste stad van Wallonië, een dynamische stad met een actieve beroepsbevolking en een groot studentenbestand. De opening van een winkel in Luik is een belangrijke stap: hierdoor kunnen we de Sephora-ervaring voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk maken, daar waar onze klanten zich bevinden, zonder dat ze naar Brussel hoeven te reizen“, legt hij uit.

De volgende stap: een vierde winkel in Westland Shopping in Anderlecht. Het Belgische netwerk zal dus volledig in grote winkelcentra gevestigd zijn. Sephora kiest daarmee duidelijk voor locaties met een hoge en voorspelbare bezoekersstroom. Maar wat vooral opvalt, is dat Franstalig België prioriteit krijgt in de eerste uitbreidingsfase. Vlaanderen zou pas aan de beurt komen nadat er een tiental Belgische winkels zijn geopend.