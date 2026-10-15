Luxemerken van Estée Lauder niet langer bij Colruyt: “Een abnormale situatie”

Het verrassende verschijnen van luxemerk Clinique van de groep Estée Lauder in enkele testwinkels van Colruyt begin dit jaar, heeft geen vervolg gekregen: de Amerikaanse cosmeticagroep houdt vast aan een strategie van selectieve distributie.

Niet in de supermarkt

Heel wat waarnemers waren verbaasd toen luxemerk Clinique begin dit jaar opdook in enkele pilootwinkels van Colruyt Laagste Prijzen. Intussen is dat rechtgezet, zegt Europees topman Franck Besnard van de groep Estée Lauder in een interview met RetailDetail. Het bedrijf kiest immers voor een selectieve retailstrategie.

Over de test bij Colruyt is Besnard duidelijk: “Het is mogelijk dat je Clinique hebt gezien bij Colruyt, maar dat was niet onze keuze. En het is absoluut niet onze strategie: we willen zeker zijn dat onze merken in de selectieve distributie blijven. Het ging om een abnormale situatie waar wij geen invloed op hadden, maar die we hebben rechtgezet. We wijzigen onze distributiestrategie niet: we hanteren een selectieve distributie.” Merken van de groep zullen dus niet in de supermarkt verschijnen. Colruyt wenste niet te reageren.

Het volledige interview lees je hier.