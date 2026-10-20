Marie-Stella-Maris opent vierde Belgische winkel in Brussel

Het Nederlandse verzorgingsmerk Marie-Stella-Maris opent op 6 november opent een flagshipstore aan de Brusselse Louizalaan. De uitbreiding volgt op een sterke groei in België, waar de online omzet en het aantal online klanten dit jaar bijna verdubbelden.

Belgische groei versnelt

De nieuwe winkel aan de Louizalaan 15 wordt de vierde eigen Belgische vestiging van Marie-Stella-Maris. Het merk opende in oktober 2024 zijn eerste winkel buiten Nederland in Antwerpen, waarna vestigingen in Knokke en Brugge volgden.

Ook online wint het merk naar eigen zeggen terrein. In de eerste negen maanden van 2026 zijn zowel de Belgische online omzet als het aantal online klanten bijna verdubbeld. Daarnaast breidt Marie-Stella-Maris zijn aanwezigheid uit via geselecteerde retailers en samenwerkingen met hotels, restaurants en premium fitness- en wellnessconcepten.

“België staat centraal in onze ambitie om Marie-Stella-Maris te vestigen als een toonaangevend Europees merk binnen Sensorial Care”, zegt CEO Kika Buhrmann. Volgens haar sluit Brussel met zijn cultuur van design, vakmanschap en gastvrijheid goed aan bij de positionering van het merk.

De Brusselse flagshipstore moet de volledige merkbeleving samenbrengen. Bezoekers kunnen er het assortiment lichaamsverzorging, huisparfums en geschenkartikelen ontdekken. Een nieuw Experience Island biedt ruimte voor geurbeleving, productdemonstraties en persoonlijk advies. De opening wordt ondersteund door de campagne ‘Brussels, Meet Your Icon’, die via verschillende locaties en activaties in de hoofdstad zichtbaar zal zijn.