P&G waarschuwt voor forse kostenstijging, maar consument blijft kopen

Procter & Gamble ziet zijn grondstoffen- en transportkosten sterker stijgen dan verwacht door de hoge olieprijzen. Toch presteert de Amerikaanse producent van Pampers, Ariel en Gillette beter dan voorspeld. Vooral schoonheidsproducten en huishoudartikelen blijven goed verkopen.

Hogere kosten remmen marges

Procter & Gamble (P&G) verwacht dat de stijgende prijzen voor grondstoffen, energie en transport de winst in het gebroken boekjaar 2027 met 1,4 miljard dollar (1,25 miljard euro) zullen drukken. Eerder rekende de multinational nog op een kostenimpact van 1 miljard dollar.