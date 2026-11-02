Carrefour België test ChatGPT: “Shoppen met AI gaat klanten veel tijd besparen”

Boodschappen doen via ChatGPT: dat kan nu al bij Carrefour België. De supermarktketen verwacht niet meteen miljoenen gebruikers aan te trekken, maar wil wel begrijpen hoe agent-AI het zoek- en koopgedrag verandert. “Hoe praat de klant met de AI?”

Een gebruiksvriendelijke oplossing

Sinds september kunnen klanten bij Carrefour België boodschappen doen met behulp van kunstmatige intelligentie. Het is heel simpel: klanten loggen in op ChatGPT en activeren de plug-in. Vervolgens kunnen ze die gebruiken in hun gesprekken met @Carrefour België. De assistent helpt klanten bij het opstellen van een boodschappenlijstje, het controleren of producten op voorraad zijn en het plaatsen van een bestelling. De tool weet wat er op voorraad is bij jouw lokale Carrefour, de bestelling wordt gekoppeld aan je Carrefour Bonus Card en je kunt kiezen of je je boodschappen thuis wilt laten bezorgen of ze bij de Drive wilt ophalen.

Er zijn al duizenden gebruikers die het hebben getest, zegt Jean-Philippe Blerot, verantwoordelijke voor digitale projecten en e-commerce bij Carrefour. Hij is trots op het grote gebruiksgemak van deze oplossing, die in België is ontwikkeld en door verschillende experts al is bestempeld als de beste ervaring die ze tot nu toe op ChatGPT hebben gehad.

Zoekgedrag verandert

Waarom investeert Carrefour hierin? “Ons doel is niet om meteen miljoenen klanten op ChatGPT te hebben. We willen begrijpen hoe klanten zich in de toekomst gaan gedragen. En daarvoor moeten we testen. Wat gaat de klant vragen? Recepten? Eiwitten? Het klassieke boodschappenlijstje? Als klant kun je het inderdaad op verschillende manieren gebruiken. Je kunt beginnen met een foto van je boodschappenlijstje. Je kunt zeggen: ‘Zoek mijn eerdere bestellingen op, plaats dezelfde bestelling als vorige week, maar voeg water en raclettekaas toe.’ Of je kan vetrekken van een recept op Instagram.”

Al enkele weken na de lancering begint Carrefour bepaalde patronen te zien. “Klanten zijn heel traditioneel. Ze willen vooral hun boodschappenlijstje. Maar de zoekgewoonten gaan zeker veranderen. Mensen zoeken niet meer op trefwoorden, maar stellen vragen in volledige zinnen: ‘Ik krijg dit weekend vrienden op bezoek, we zijn met zes volwassenen en vier kinderen, stel eens een mandje samen voor de barbecue.’ Zo zal zoeken morgen werken.”

“Klanten besparen een uur“

De vraag is: hoe gaat de AI-agent zijn selectie maken? “Als je je gespreksgeschiedenis met ChatGPT deelt, leert hij je steeds beter kennen en kan hij de producten kiezen die het beste bij je passen. Als je zegt dat je biologische producten verkiest, houdt hij rekening met je voorkeuren. Als je de voorkeur geeft aan een bepaald merk, past hij zich ook aan. Het wordt belangrijk voor merken om de verwachtingen van klanten goed te begrijpen, want AI gaat steeds meer de rol van coach vervullen. Producten die beter zijn voor de gezondheid, minder zout bevatten, meer vezels en eiwitten hebben… dat is waarschijnlijk waar klanten in de toekomst naar op zoek zullen zijn. Leveranciers zullen hun GEO (Generative Engine Optimization, red.) moeten optimaliseren. En ook de promotie van producten op LLM’s en e-commerce-sites. Dat noemen we datavalorisatie.”

Hij ziet er in ieder geval potentieel in. “Het is zoals bij Amazon: als mensen eenmaal vertrouwen hebben, blijven ze het gebruiken. Omdat het makkelijk is. Je bespaart een uur als je niet meer zelf boodschappen hoeft te doen.” Op het pre-event “AI in Retail” op de RetailDetail Night, op 19 november in Brussel, komen Matthieu Ullens en Jean-Philippe Blerot van Carrefour België demonstreren hoe shoppen via ChatGPT werkt. Verwacht geen klassieke powerpointpresentatie: in een interactieve sessie aan de hand van een video komen ze de user experience illustreren, en uitleggen hoe agentic AI de boodschappen en de online marketing zal veranderen. Tickets bestellen kan via de knop hieronder.