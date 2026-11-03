Overname Douwe Egberts geeft Keurig Dr Pepper een boost

Mede door de overnam van JDE Peet’s, het moederbedrijf van koffiemerken als Douwe Egberts, Senseo en Jacobs, steeg de omzet van drankengroep Keurig Dr Pepper met meer dan 70%. Volgend jaar splitst de groep zich alweer op.

Brutomarge onder druk

De omzet van Keurig Dr Pepper, dat naast de koffie-activiteiten ook eigenaar is van frisdrankmerken als Dr Pepper, 7Up, Sunkist en Canada Dry, steeg met 70,6% naar 7,34 miljard dollar (6,56 miljard euro). Maar ook zonder de overname van het koffiebedrijf was er een mooie groei van 8,6%, het gevolg van een volumegroei van 6,5% en een prijsstijgingen met 2,1%. De winst per aandeel steeg met 22%. Daarmee doet het bedrijf beter dan analisten hadden verwacht. Wel veroorzaakten kostenstijgingen een krimp van de brutomarge, van 54,3% naar 48%.