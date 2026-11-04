Asda hijst voormalige topman van Morrisons aan boord

De Britse supermarktketen Asda benoemt David Potts (ex-Morrisons) met onmiddellijke ingang tot CEO om de keten nieuw leven in te blazen. Huidig topman Allan Leighton zet een stap opzij als niet-uitvoerend voorzitter, hoewel hij pas twee jaar geleden terugkeerde naar de retailgroep.

“Weer enige groei”

Potts stond tot 2023 acht jaar aan het hoofd van concurrerende keten Morrisons. In die periode begeleidde hij een ommekeer bij de supermarktketen, die daarna werd overgenomen door de Amerikaanse private-equityspeler Clayton, Dubilier & Rice. Voor zijn tijd bij Morrisons was Potts CEO van Tesco in Ierland, van de Britse activiteiten en van de Aziatische divisie.