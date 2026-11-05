Colruyt geeft nu al aftrap voor kerstoffensief

Vanaf vandaag tot midden december gaan meer dan 280 Colruyt-winkels samen ruim 1,2 miljoen proefbordjes serveren. Hiermee trapt de retailer de eindejaarsperiode voor het tweede jaar op rij vroeg af, na een succesvolle eerste campagne vorig jaar.

“Meest activerende campagne ooit”

Zes weken lang serveren de winkels op donderdag, vrijdag en zaterdag een selectie feestproducten “op iconische Colruyt-bordjes”, meldt het bedrijf. Alle menugangen zijn vertegenwoordigd, met aperitiefhapjes, soepen, bereide gerechten en desserts, maar ook wijn, bier en niet-alcoholische drank. “Degustaties maken deel uit van het Colruyt-DNA, net als ons unieke kassasysteem en de laagsteprijsgarantie”, zegt Jo Willemyns, directeur-generaal van Colruyt. “Met de proevertjes doen klanten inspiratie op en leren ze nieuwe producten of recepten kennen.” ​

Net als vorig jaar begint Colruyt er opnieuw extra vroeg aan. De supermarktketen wil klanten ontzorgen in de aanloop naar eindejaar, voor velen toch ook een stressvolle periode. Uit onderzoek dat de retailer in 2025 liet uitvoeren, bleek immers dat zowat vier op de tien Belgen het liefst zo vroeg mogelijk start met de voorbereidingen van eindejaar.

De herhaling is geen toeval: vorig jaar haalde Colruyt naar eigen zeggen een recordaantal nieuwe klanten binnen dankzij de campagne “Truc tegen de feestdruk” die twee weken vroeger dan normaal van start ging, met begin november al de eerste tv-spots én degustaties in de winkel, plus sterke promo’s op feestproducten. Het was volgens de retailer de meest activerende campagne ooit: de helft van de klanten die ze had gezien, ging over tot winkelbezoek of aankoop.