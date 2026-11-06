[Filet Pur] Wegens groot succes herhaald

Het regent bisnummers in de FMCG-wereld, terwijl het geld door ramen en deuren vliegt. Shoppers zijn beklagenswaardige junkies, afhankelijk van gewetenloze dealers. En waarom valt Kerst elk jaar een beetje vroeger? Filet Pur duikt erin!

Knaloranje bordjes

Als de tuincentra hun kerstdecoratie al in augustus beginnen uitstallen, en als Mariah Carey al op 1 november it’s tiiiime! roept om het kerstseizoen officieel voor geopend te verklaren, dan zouden supermarkten toch wel gek zijn om te wachten tot december? In Halle hoef je ze dat geen twee keer te zeggen. Nog bijna twee maanden te gaan, Black Friday en de Sint moeten nog passeren, maar bij Colruyt zijn de voorbereidingen voor de kerstdis al volop aan de gang.