Fnac Darty groeit ondanks Franse onrust

Fnac Darty heeft in het derde kwartaal een omzetgroei van 1,8% op vergelijkbare basis geboekt. Vooral de Europese markten buiten Frankrijk en de onlineverkoop stuwen de resultaten. De elektronicaretailer bevestigt zijn jaarprognose, ondanks de recente plunderingen van Franse winkels.

België presteert sterk

De omzet van Fnac Darty steeg in het derde kwartaal met 1,9% tot 2,51 miljard euro. Op vergelijkbare basis, bij constante wisselkoersen, bedroeg de groei 1,8%. Over de eerste negen maanden van 2026 realiseerde de groep een omzet van 6,97 miljard euro, een vergelijkbare stijging van 1,1%.