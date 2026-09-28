MiConcept verdubbelt winkelnetwerk: “Als klanten nog naar de winkel komen, moeten we ze in de watten leggen”

Terwijl telecom almaar digitaler wordt, zet MiConcept net extra in op fysieke winkels. Franchisepartners Joeri Sobry en Els Neven namen deze zomer drie Telenet Centers in Leuven, Hasselt en Genk over. Daarmee verdubbelde hun winkelnetwerk in één klap van drie naar zes vestigingen. “De klant die nog naar de winkel komt, doet daar moeite voor. Dan moet de service perfect zitten.”

Lokale verankering als troef

Joeri Sobry en Els Neven kiezen op het eerste gezicht tegen de stroom in. Telecomoperatoren sturen klanten steeds nadrukkelijker richting apps, websites en chatbots, terwijl het duo achter MiConcept zijn fysieke netwerk fors uitbreidt. Sinds 1 juli behoren ook de Telenet Centers in Leuven, Hasselt en Genk tot hun bedrijf. Samen met de bestaande vestigingen in Sint-Truiden, Tienen en Vilvoorde brengt dat de teller op zes winkels en ruim vijftig medewerkers.