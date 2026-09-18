[Analyse] Mag JD.com MediaMarkt straks wel overnemen van Europa?

De Europese Commissie moet tegen 23 oktober beslissen of JD.com het moederbedrijf van MediaMarkt en Saturn mag overnemen. Brussel buigt zich daarvoor over de vraag of de Chinese e-commercereus staatssteun kreeg, en vooral of die steun de Europese markt kan verstoren? Een nieuw rapport schat alvast dat de groep in drie jaar tijd 2 tot 3,9 miljard euro aan Chinese subsidies en belastingvoordelen ontving.

Tot 3,9 miljard euro steun

De Europese Commissie opende eind mei een diepgaand onderzoek, onder meer naar mogelijke preferentiële financiering, belastingvoordelen en subsidies vanuit China. Brussel onderzoekt of die steun JD.com hielp bij het bieden, maar ook of de overheidssteun na de transactie een impact kan hebben. De overname vormt zo een belangrijke test voor de Europese Foreign Subsidies Regulation (FSR).