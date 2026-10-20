Europa geeft groen licht voor overnamebod Daniel Kretinsky op Fnac Darty

De Europese Commissie heeft het openbaar overnamebod van de Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky op Fnac Darty goedgekeurd. Dat maakt de weg vrij voor zijn ambitie om een meerderheidsbelang te verwerven in de Franse retailer.

Laatste horde

Via zijn investeringsvehikel EP Group bezit Kretinsky momenteel al 28,5% van de aandelen van Fnac Darty, maar zijn ambitie reikt verder: met een openbaar overnamebod wil de investeerder de drempel van 50% van het kapitaal overschrijden en een meerderheidsbelang verwerven in de Franse elektrogroep.