Cotti Coffee zoekt franchisenemers voor Europees offensief

Volgend jaar wil de Chinese koffieketen Cotti Coffee tien tot twintig nieuwe vestiging openen in België, dertig tot veertig in Nederland, en ook verder groeien in andere Europese landen. Daarvoor rekruteert het bedrijf zelfstandige franchisenemers.

Grote ambities

Sinds de start afgelopen voorjaar heeft Cotti Coffee momenteel vijf vestigingen in België: twee in Brussel, twee in Antwerpen en één in Namen. Binnenkort opent er een zesde winkel in Gent. Die vestigingen worden door het bedrijf zelf gerund, maar nu is de keten op zoek naar franchisenemers om volgend jaar door te groeien: “We hopen in 2027 tussen de 10 en 20 nieuwe vestigingen in België te openen”, zegt een woordvoerder aan zakenkrant L’Echo.