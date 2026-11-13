Le programme SuperPlus payant de Delhaize atteint déjà 60 % de son objectif annuel après deux mois

Deux mois après son lancement, Delhaize a déjà atteint 60 % de son objectif annuel avec son programme de fidélité payant « SuperPlus Families ». Avec cette formule d’abonnement, la chaîne de supermarchés cible principalement les jeunes familles. Parallèlement, Delhaize étudie comment l’intelligence artificielle pourrait transformer la carte de fidélité à l’avenir.

Fidéliser les familles

SuperPlus Families, qui coûte 12 euros par an, connaît selon Delhaize un démarrage en force. Dans une interview publiée sur le site web de la société mère Ahold Delhaize, Aude Mayence, directrice du marketing et du commerce électronique, indique que le programme a déjà atteint 60 % de l’objectif fixé pour la première année après seulement deux mois. Le distributeur ne communique toutefois pas le nombre exact d’abonnés.

Les membres bénéficient notamment d’une réduction de 10 % sur les produits affichant un Nutri-Score A ou B, d’avantages supplémentaires pour les activités familiales et de frais de livraison réduits. Il est à noter que la moitié des participants paie son abonnement avec des points SuperPlus accumulés. Cette possibilité a été mise en place à la suggestion d’un commerçant indépendant.

Avec SuperPlus Families, Delhaize cible tout particulièrement les familles. Selon Mayence, la chaîne bénéficie traditionnellement d’une forte position auprès des petits ménages et des consommateurs âgés, mais les jeunes familles se tournent plus souvent vers les magasins discount après l’arrivée d’enfants. Le programme de fidélité payant vise à fidéliser ces clients plus longtemps à la chaîne.

Plus de personnalisation

Delhaize compte désormais trois niveaux au sein de son programme de fidélité : le SuperPlus gratuit, SuperPlus Families et SuperPlus Delivery, qui offre des avantages supplémentaires en matière de livraison. Le distributeur voit dans les formules d’abonnement un outil permettant de renforcer la fidélisation de la clientèle.

« Lorsque vous demandez à vos clients de payer une petite somme en échange d’une forte valeur ajoutée, ils y réfléchissent à deux fois avant d’aller faire leurs courses ailleurs », explique Mayence. De plus, ces programmes permettent de proposer aux clients des offres personnalisées plus ciblées. Le distributeur souhaite ainsi développer davantage de possibilités pour adapter localement le programme de fidélité aux clients de chaque magasin.

La numérisation joue également un rôle important à cet égard : selon Delhaize, 80 % des visites en magasin commencent par un contact numérique. La chaîne de supermarchés souhaite donc intégrer davantage son programme de fidélité dans l’expérience d’achat globale, du self-scanning et des promotions personnalisées à l’accumulation de points lors de la recharge de voitures électriques.

À plus long terme, Delhaize étudie les possibilités offertes par l’intelligence artificielle et les assistants d’achat autonomes. Mayence n’exclut pas que les nouvelles technologies puissent transformer en profondeur la carte de fidélité et l’application pour smartphone actuelles. « Nous ne savons même pas si l’application a encore un avenir », déclare-t-elle.