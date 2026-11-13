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Écrit par Pauline Neerman
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Hawaiian nomme un nouveau PDG et se tourne vers l’Allemagne

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Food13 novembre, 2026
Hawaiian

La chaîne de poké bowls Hawaiian recrute Kande Kazadi, ancien consultant chez Bain, au poste de nouveau PDG. Il succède au cofondateur Mattijs Hermans et aura pour mission de poursuivre la croissance de la chaîne de restaurants anversoise en Europe. Pour l’instant, l’expansion aux Pays-Bas s’avère plus difficile que prévu.

La croissance aux Pays-Bas marque le pas

Après huit ans, les trois fondateurs de Hawaiian Poké Bowl cèdent la direction quotidienne. Mattijs Hermans passe le relais à Kande Kazadi, qui apporte douze ans d’expérience acquise chez le cabinet de conseil en stratégie Bain & Company. Hermans et ses cofondateurs, Ashkan Shah et Albano Gozhina, restent impliqués dans la chaîne en tant qu’actionnaires et administrateurs.

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