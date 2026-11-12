Libeert double sa production de chocolat après une hausse de son chiffre d’affaires de 68 %

Le fabricant de chocolat Libeert est à l’étroit. Cette entreprise familiale de Flandre occidentale construit une nouvelle usine à Comines, ce qui lui permettra de doubler sa capacité de production. Cet investissement fait suite à une croissance de son chiffre d’affaires de 68 % en trois ans.

Une nouvelle usine d’ici 2030

Libeert nourrit des projets de croissance ambitieux. Le fabricant de chocolat, connu pour ses figurines en chocolat destinées à la Saint-Nicolas, à Pâques et à Noël, ainsi que pour ses tablettes de chocolat destinées aux marques de distributeur haut de gamme, mettra en service un nouveau site de production début 2030. Celui-ci sera implanté sur un terrain de 65 000 m² au bord de la Lys à Komen, à à peine un kilomètre et demi de l’usine actuelle.