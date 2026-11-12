La transformation d’Ekoplaza en Färm est achevée en Flandre

Avec la réouverture du magasin de Drongen, le projet de transformation des sept magasins flamands Ekoplaza en magasins de la marque Färm est désormais entièrement achevé. La chaîne bio, qui compte désormais 41 magasins en Belgique, promet des prix plus bas.

« Concrétiser nos ambitions »

Färm et Ekoplaza ont fusionné en 2022 et opéraient jusqu’à récemment en Belgique sous deux noms distincts : Ekoplaza en Flandre, Färm à Bruxelles et en Wallonie. À la fin de l’année dernière, le groupe a décidé d’adopter une identité nationale unique: les sept magasins Ekoplaza flamands situés à Berchem, Louvain, Waregem, Gand, Bruges, Drongen et Sint-Amandsberg ont tous été transformés selon le concept Färm. Auparavant, la marque de magasins Sequoia avait déjà disparu, ce qui fait que la chaîne compte désormais 41 magasins uniformes en Belgique. Le détaillant se place ainsi à égalité, en termes de nombre, avec Bio-Planet, la chaîne bio de Colruyt Group.

« Grâce à une marque unique et claire, nous pouvons enfin concrétiser notre ambition pour la Belgique. Nous voulons donner au bio une place à part entière dans le paysage de la grande distribution. Il existe encore d’énormes opportunités, car le bio est encore trop souvent mal compris. En communiquant sous une seule enseigne belge, nous transmettons notre message plus clairement », déclare Alexis Descampe, PDG de Färm.

40 % de l’offre est belge

Les magasins ont été rénovés : ils sont désormais plus spacieux et plus lumineux, avec une offre entièrement repensée. Tout y est 100 % bio. 40 % de l’offre est belge, 40 % est vendu en vrac, 99 % des produits proviennent d’entreprises familiales ou indépendantes, 100 % du chocolat, du thé, du café et des bananes est issu du commerce équitable et le détaillant ne vend aucun produit ayant été transporté par avion. Pour les clients, cette transition se traduit également par des prix plus bas : la moitié des produits est désormais moins chère qu’auparavant.

Fondée en 2013, Färm souhaite encourager une consommation responsable : des aliments locaux, de saison et en vrac. Les 41 magasins sont ouverts du lundi au samedi de 9 h à 19 h ; le dimanche et les jours fériés, de 9 h à 13 h.