Plesio (Casino) parvient à un accord avec son actionnaire majoritaire Kretinsky

Le groupe français de distribution Casino, qui porte désormais le nom de Plesio, a conclu un accord avec son principal actionnaire concernant un rééchelonnement de sa dette. Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky renforce ainsi son emprise sur l’entreprise.

Une marge de manœuvre financière

Il y a environ un an, des négociations ont été engagées entre les créanciers de Casino et l’actionnaire majoritaire Daniel Kretinsky, afin de trouver une solution à une dette s’élevant à 1,4 milliard d’euros, qui devait être remboursée d’ici mars 2027. Kretinsky avait alors proposé d’investir 300 millions d’euros en échange d’une remise de dette ou d’une conversion en actions de 600 millions d’euros de dettes.