Ahold Delhaize accélère l’expansion de Food Lion grâce à cinq acquisitions

Food Lion, une chaîne de supermarchés américaine appartenant à Ahold Delhaize, rachète cinq magasins de son concurrent Winn-Dixie dans l’État de Géorgie. Le distributeur dépasse ainsi son objectif de croissance pour 2026 et renforce sa présence dans le sud-est des États-Unis.

Quinze nouveaux magasins en 2026

Food Lion avait initialement prévu d’ouvrir dix nouveaux supermarchés cette année, mais grâce au rachat de cinq magasins Winn-Dixie, ce nombre passe à quinze. Les magasins sont situés à Brunswick, Folkston, Lake Park, St. Simons Island et Valdosta, tous dans le sud de la Géorgie.

Les cinq supermarchés continueront pour l’instant à exercer leurs activités sous le nom de Winn-Dixie, jusqu’à ce que la transaction soit finalisée. Food Lion prévoit de les réaménager et de les rouvrir sous sa propre enseigne à la mi-décembre. Le distributeur prévoit de recruter environ 375 collaborateurs. « Grâce à ces magasins, nous pourrons servir davantage de familles en Géorgie », déclare Greg Finchum, PDG de Food Lion. « Chaque nouveau magasin élargit notre champ d’action et renforce notre présence au sein des communautés où nous sommes implantés. »

Outre un aménagement renouvelé des magasins et une gamme élargie de produits frais, les clients auront accès aux services en ligne de Food Lion, notamment le retrait en magasin et la livraison à domicile via Food Lion To Go.