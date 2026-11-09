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Écrit par Stefan Van Rompaey
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Cotti Coffee recherche des franchisés pour son expansion européenne

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Food9 novembre, 2026

L’année prochaine, la chaîne de cafés chinoise Cotti Coffee prévoit d’ouvrir entre dix et vingt nouveaux établissements en Belgique, entre trente et quarante aux Pays-Bas, et de poursuivre son expansion dans d’autres pays européens. À cette fin, l’entreprise recrute des franchisés indépendants.

De grandes ambitions

Depuis son lancement au printemps dernier, Cotti Coffee compte actuellement cinq établissements en Belgique : deux à Bruxelles, deux à Anvers et un à Namur. Un sixième établissement ouvrira prochainement à Gand. Ces établissements sont gérés par l’entreprise elle-même, mais la chaîne recherche désormais des franchisés pour poursuivre son expansion l’année prochaine : « Nous espérons ouvrir entre 10 et 20 nouveaux établissements en Belgique d’ici 2027 », a déclaré un porte-parole au journal économique L’Echo.

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