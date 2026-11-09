Cotti Coffee recherche des franchisés pour son expansion européenne

L’année prochaine, la chaîne de cafés chinoise Cotti Coffee prévoit d’ouvrir entre dix et vingt nouveaux établissements en Belgique, entre trente et quarante aux Pays-Bas, et de poursuivre son expansion dans d’autres pays européens. À cette fin, l’entreprise recrute des franchisés indépendants.

De grandes ambitions

Depuis son lancement au printemps dernier, Cotti Coffee compte actuellement cinq établissements en Belgique : deux à Bruxelles, deux à Anvers et un à Namur. Un sixième établissement ouvrira prochainement à Gand. Ces établissements sont gérés par l’entreprise elle-même, mais la chaîne recherche désormais des franchisés pour poursuivre son expansion l’année prochaine : « Nous espérons ouvrir entre 10 et 20 nouveaux établissements en Belgique d’ici 2027 », a déclaré un porte-parole au journal économique L’Echo.