[Filet Pur] On reprend les mêmes et on recommence

Les rappels pleuvent dans le secteur des FMCG, alors que l’on jette l’argent par les fenêtres. Les consommateurs sont de pauvres junkies à la merci de dealers sans scrupules. Et pourquoi la Noël tombe-t-elle un peu plus tôt chaque année ? Filet Pur a mené l’enquête !

Des petites assiettes orange vif

Si les jardineries commencent à exposer leurs décorations de Noël dès août et Mariah Carey lance son it’s tiiiime! le 1er novembre pour ouvrir officiellement la saison des fêtes, les supermarchés auraient tort d’attendre décembre, non ? À Hal, il ne faut pas le leur dire deux fois. Il reste près de deux mois, le Black Friday et la Saint-Nicolas ne sont pas encore passés, mais chez Colruyt, les préparatifs des festins de fin d’année battent déjà leur plein.