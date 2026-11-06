Día se sépare de l’Argentine pour 50 milliards de dollars

Grupo Dia cède ses activités argentines au Grupo De Narváez, dirigé par l’homme d’affaires argentin Francisco de Narváez. Cette cession s’inscrit dans le cadre d’un plan de restructuration visant à permettre au groupe de supermarchés de se concentrer désormais entièrement sur son marché principal, l’Espagne.

54 millions d’euros de pertes

La branche argentine de la chaîne a enregistré, au cours des douze mois clos en juin 2026, des pertes comptables de 54 millions d’euros et a consommé 14 millions d’euros de trésorerie. Un véritable boulet au pied du groupe espagnol, car sans ce fardeau, Grupo Dia affiche, selon ses propres termes, « une amélioration significative de ses performances financières ». Le chiffre d’affaires net a augmenté de 10,2 %, la marge EBITDA ajustée s’est élevée à 6,9 % et le bénéfice net (hors Argentine) a même progressé de 54 % pour atteindre 169 millions d’euros.