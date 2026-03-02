Belgique - FR
Belgique - FR
thumb
Écrit par Pauline Neerman
Dans cet article
Partager l'article
  • instagram
  • linkedin

Le discounter chinois Cotti Coffee dévoile ses premières succursales belges

icon
Food2 mars, 2026

La chaîne de cafés chinoise Cotti Coffee, qui se profile comme un discounter, s’implante en Belgique. Six établissements ouvriront leurs portes dans les prochains mois, dont deux à Bruxelles et deux à Anvers.

Emplacements à Bruxelles

Cotti Coffee entame son expansion en collaboration avec des franchisés belges et opte résolument pour des emplacements dans les centres-villes et les quartiers d’affaires très fréquentés. Le mois dernier, la chaîne chinoise a déjà admis à L’Echo qu’elle avait six points de vente en vue, qui ouvriraient dans un délai maximum de deux mois.

En savoir plus sur... Food
Voir plus
Événements
Les plus lus
Suivre RetailDetail