PepsiCo supprime un millier d’emplois suite à un revers aux États-Unis

PepsiCo procède à des coupes dans son organisation nord-américaine. Le fabricant de boissons gazeuses et de snacks supprime un millier d’emplois alors que les ventes sur son marché intérieur marquent le pas. Les baisses de prix et les investissements marketing ne donnent pour l’instant pas de résultats suffisants.

« Mieux connectés »

Les licenciements auront lieu la semaine prochaine et s’inscrivent dans le cadre d’une restructuration plus large. PepsiCo souhaite simplifier ses activités, améliorer la collaboration entre les services et être en mesure de s’adapter plus rapidement aux évolutions du marché. C’est ce qu’indique CNBC, s’appuyant sur une lettre interne de Ram Krishnan, le directeur général de PepsiCo Amérique du Nord.