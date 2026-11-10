« La cyberattaque contre des supermarchés français était l’œuvre de l’Iran »

La cyberattaque qui a touché en octobre les installations frigorifiques de centaines de supermarchés français était l’œuvre de la Garde révolutionnaire iranienne, affirme le gouvernement français. En va-t-il de même pour le piratage des supermarchés d’autres pays européens, début novembre ?

« Attaque contre la sécurité nationale »

La cyberattaque qui, dans la nuit du 11 au 12 octobre, a perturbé les systèmes de réfrigération de centaines de supermarchés français, serait l’œuvre du groupe de hackers CyberAveng3rs, qui fait partie de Shahid Kaveh, la cyberunité de la Garde révolutionnaire iranienne. C’est en tout cas ce qu’affirme le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui parle d’« une attaque de grande ampleur contre la sécurité nationale et nos citoyens ». Le parquet français a déjà émis des mandats d’arrêt à l’encontre du chef de la Garde révolutionnaire et des deux dirigeants de la cyberunité Shahid Kaveh.

Selon les autorités françaises, certaines adresses IP pourraient être liées à l’Iran et une méthode de cyberattaque typique de Shahid Kaveh, comportant des traces de farsi, aurait été utilisée. Quoi qu’il en soit, il est très difficile d’identifier les auteurs de telles cyberattaques, car ils ne laissent pratiquement aucune trace. Les systèmes de refroidissement touchés étaient par ailleurs très vulnérables à ce type de piratage.

Revendication par des pirates informatiques russes

Deux semaines après le piratage en France, une nouvelle cyberattaque similaire a touché plusieurs dizaines de supermarchés dans au moins douze pays européens, dont des magasins Delhaize, Carrefour et Intermarché en Belgique. Là encore, les pirates ont réussi à s’introduire dans les systèmes de contrôle des installations frigorifiques et à activer la fonction de dégivrage, ce qui a fait monter la température et rendu les denrées alimentaires invendables.

Cette attaque a été revendiquée par les groupes de hackers pro-russes NoName057(16) et Z-Pentest, mais de nombreux experts remettent en cause cette revendication, car les hackers n’apportent aucune preuve et ne sont pas connus pour ce type d’attaques. Le Kremlin a nié toute implication. On ignore si des hackers iraniens étaient également responsables de cette deuxième vague d’attaques. Les analystes s’interrogent sur les motivations derrière cette cyberattaque : l’Iran n’a pas grand-chose à y gagner.

Une vague exceptionnelle de cyberattaques frappe le secteur de la grande distribution. Lors de la RetailDetail Night, le 19 novembre, le hacker éthique Inti De Ceukeleire montrera comment les entreprises peuvent se prémunir contre la cyberfraude. Réservez votre billet en cliquant sur le bouton ci-dessous.