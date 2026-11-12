Le milliardaire tchèque Kretinsky prend le contrôle de Fnac Darty

Après Casino, c’est au tour de Fnac Darty de passer entre des mains tchèques : le milliardaire Daniel Kretinsky acquiert 69,3 % des actions. Il prend ainsi officiellement le contrôle du distributeur français de produits électroniques, et sa participation pourrait encore s’accroître.

Une deuxième vague est à venir

Par l’intermédiaire de sa société d’investissement EP Group, Kretinsky était déjà actionnaire de Fnac Darty depuis de nombreuses années. À la fin de l’année dernière, il détenait environ 28,5 % du capital. Grâce à une offre publique d’achat annoncée fin janvier, il vient d’y ajouter plus de 40 points de pourcentage. Cette opération valorise le distributeur français à plus d’un milliard d’euros.