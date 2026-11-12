« Avec Colruyt Professionals, nous attirons 70 % de nouveaux clients »

Avec l’ouverture jeudi matin à Hoboken, Colruyt Group a atteint son objectif de dix magasins de gros en libre-service Colruyt Professionals. Mais la croissance dans le secteur B2B ne s’arrêtera pas là, affirme Jo Willemyns, directeur de Colruyt Meilleurs Prix : « Nous nous lançons un défi ».

Nouveaux clients

Ce qui a débuté en 2020 comme un concept test à Schaerbeek s’est rapidement révélé être une formule gagnante : rien que cette année, Colruyt Professionals s’est agrandi de cinq nouveaux magasins, doublant ainsi son réseau en l’espace d’un an. À l’origine, le distributeur souhaitait, grâce à ces magasins de gros en libre-service, soulager les magasins « classiques » Meilleurs Prix de la clientèle professionnelle. Celle-ci représente en effet environ 10 % du chiffre d’affaires de Colruyt. Mais le potentiel s’avère plus important : « Nous constatons un transfert d’environ 30 % de la clientèle existante lors de l’ouverture d’un Colruyt Professionals dans la région, mais nous attirons également 70 % de nouveaux clients. C’est plus que ce à quoi nous nous attendions », explique Jo Willemyns, que nous rencontrons dans le nouveau magasin situé sur le site Blue Gate à Anvers.