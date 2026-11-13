Tous les magasins Colruyt seront équipés d’un assistant vin digital

Après un test concluant mené dans huit magasins, Colruyt déploiera d’ici mars prochain un assistant numérique dédié au vin dans tous ses magasins belges. Un écran tactile guidera les clients vers le vin qui leur convient en fonction de leurs goûts, de leur repas et de leur budget.

Le rôle du conseiller en vins est maintenu

Pour de nombreux clients, faire un choix parmi la sélection de près de 400 vins proposée dans un magasin Colruyt n’est pas une mince affaire. Grâce à un écran tactile situé dans le rayon des vins, ils peuvent indiquer leurs préférences, telles que le type de vin, le pays d’origine, le plat ou la fourchette de prix dans laquelle ils souhaitent choisir un vin. L’assistant vin leur propose alors 18 vins correspondant à leurs préférences, en mettant l’accent sur les vins actuellement en promotion. La sélection comprend des vins blancs, rouges, rosés et pétillants, ainsi que des variantes sans alcool.

Le rôle du conseiller en vins en magasin est toutefois maintenu, souligne le distributeur dans son communiqué de presse, mais grâce à cette innovation, le reste du personnel en magasin est également en mesure de mieux aider les clients. L’assistant vin s’inscrit dans l’ambition du groupe Colruyt de mettre en œuvre l’innovation numérique là où elle apporte une valeur ajoutée concrète aux clients et aux collaborateurs.

75 % d’utilisateurs satisfaits

La décision de déployer à grande échelle l’assistant numérique dédié au vin fait suite à un test concluant mené dans huit magasins. Pendant une période de quatre mois, environ 2 500 clients ont utilisé l’outil pour faire leur choix parmi la gamme proposée. Ils ont le plus souvent sollicité des conseils sur le type de vin, en particulier les vins blancs, et ont demandé des suggestions d’accords mets-vins. 75 % des utilisateurs se sont déclarés satisfaits des conseils reçus en moins d’une minute, indique Colruyt. À l’heure actuelle, l’assistant vin digital est déjà présent dans un magasin Colruyt sur trois.

« Aujourd’hui, les clients attendent à la fois des conseils personnalisés et de la facilité d’utilisation. Avec l’assistant vin digital, nous combinons le meilleur des deux mondes », explique Pascal Bernimont, directeur régional chez Colruyt. « Les clients reçoivent rapidement des suggestions pertinentes, tandis que nos conseillers vins restent disponibles pour répondre à leurs questions et leur fournir des conseils personnalisés grâce à la sonnette du rayon vins. »