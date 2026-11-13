Décès de Marc Hofman, ancien dirigeant de Colruyt et de Ter Beke

Marc Hofman, figure clé du groupe Colruyt pendant de nombreuses années et ancien PDG de Ter Beke (aujourd’hui What’s Cooking), est décédé d’un cancer à l’âge de 68 ans. Ce dirigeant discret mais influent a marqué de son empreinte plusieurs grandes entreprises belges.

Une force discrète dans les coulisses

Marc Hofman est décédé lundi 9 novembre des suites d’une longue maladie. Il a débuté sa carrière en tant qu’auditeur chez Arthur Andersen, puis a occupé des postes de direction chez Apple Belgium et au sein du groupe touristique Sun International. En 1997, il a rejoint l’entreprise agroalimentaire Ter Beke, où il a gravi les échelons jusqu’au poste de PDG en 2008.

En 2013, il a quitté Ter Beke pour rejoindre le groupe Colruyt, d’abord en tant que directeur financier. Plus tard, en tant que directeur opérationnel, il s’est vu confier la responsabilité de l’ensemble des activités de vente au détail et de la division informatique. Hofman croyait fermement en la spécificité du groupe de supermarchés : face à la concurrence néerlandaise croissante, Colruyt devait avant tout rester fidèle à son identité et investir dans ses atouts existants. Et cette identité, selon Hofman, consistait à défendre les intérêts et le portefeuille du consommateur.

M. Hofman était connu pour être un dirigeant particulièrement passionné, qui préférait travailler dans les coulisses plutôt que sous les feux de la rampe. Il est resté chez Colruyt deux ans de plus que l’âge habituel de la retraite et a aidé le groupe à traverser la crise du coronavirus. Il a pris sa retraite en avril 2022. Par la suite, il est resté actif en tant qu’administrateur, notamment chez Van de Velde et Arvesta.