La Cour donne raison à l’ancien PDG de Jumbo, Frits van Eerd : une enquête plus approfondie s’impose

Une bonne nouvelle pour l’ancien PDG de Jumbo, Frits van Eerd : en appel, la cour d’appel a fait droit à la quasi-totalité des demandes de ses avocats. Le ministère public doit produire des centaines de documents manquants et faire entendre de nouveaux témoins.

Un dossier en pagaille

La cour d’appel de Zwolle a décidé mercredi que le ministère public devait, dans un délai de trois mois, ajouter des pièces supplémentaires au dossier pénal de Frits van Eerd. Trois témoins seront également réinterrogés et un quatrième pourrait s’y ajouter. Cette décision constitue une victoire importante pour la défense de Van Eerd.