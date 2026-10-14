Les centres de distribution d’Albert Heijn seront à nouveau opérationnels aujourd’hui

Au cours de la journée, tous les centres de distribution d’Albert Heijn seront de nouveau opérationnels, indique le distributeur dans une mise à jour concernant la cyberattaque qui a touché Ahold Delhaize. Les commandes en ligne et la livraison ne sont pas encore possibles.

« Un grand pas en avant »

« Nous avons travaillé d’arrache-pied cette nuit pour remettre pleinement en service nos centres de distribution. Tous nos centres de distribution devraient être à nouveau opérationnels dans le courant de la journée. C’est un beau pas en avant dans le rétablissement de notre approvisionnement. Les livraisons régulières de produits de longue conservation vers nos magasins ont repris. Nous travaillons également à la reprise des livraisons régulières de produits frais. » Tel est le contenu du communiqué publié par Albert Heijn mercredi à 11 h 20.

À la suite d’un important incident informatique, plusieurs centres de distribution ont été paralysés, ce qui a entraîné des rayons vides dans les magasins, tant aux Pays-Bas qu’en Belgique. La situation devrait désormais s’améliorer progressivement, même si la disponibilité des produits peut encore varier d’un magasin à l’autre et d’une catégorie de produits à l’autre. Les commandes en ligne et la livraison ne sont pas encore possibles. Les clients ayant déjà réglé leur commande pourront être remboursés dès que les systèmes seront de nouveau opérationnels. Le service client reste également indisponible. L’enquête visant à déterminer la nature et la cause de cet incident de cybersécurité est toujours en cours. À l’heure actuelle, rien n’indique que les données des clients ou des collaborateurs aient été compromises lors de cet incident.