Albert Heijn ouvre son 89e magasin à Bilzen

Mercredi matin, Albert Heijn a inauguré à Bilzen son 89e magasin en Belgique, le 15e dans la province du Limbourg. Pour le franchisé Peeters-Govers, il s’agit du 19e magasin. Deux autres ouvertures sont prévues cette année.

« Une région dynamique »

Avec une surface de vente de 1 700 m², l’Albert Heijn de Bilzen-Hoeselt est un supermarché assez spacieux, équipé de 12 caisses, dont 9 caisses en libre-service et 3 caisses à tapis roulant. De longues files d’attente se sont formées lors de l’ouverture. Avec, à proximité immédiate, des magasins Carrefour Market, Aldi, Lidl et Jumbo, la zone de chalandise est pourtant déjà bien desservie en supermarchés.

« Le Limbourg est une région clé pour Albert Heijn Belgique, où nous sommes toujours accueillis à bras ouverts et avec beaucoup d’enthousiasme », déclare Raf Van den Heuvel, directeur général d’Albert Heijn Belgique. « Nous en sommes extrêmement ravis. Et en même temps, nous constatons que le Limbourg pourrait bien accueillir encore un peu plus de bleu Albert Heijn. Avec Bilzen-Hoeselt, nous franchissons une nouvelle étape importante et nous nous rapprochons encore davantage de nos clients dans la région. »

Il s’agit du 89e magasin pour Albert Heijn Belgique et du 19e pour le franchisé Peeters-Govers. Dans deux semaines, un Albert Heijn XL ouvrira ses portes à Machelen, suivi en décembre d’un autre supermarché à Lommel. Le distributeur terminera ainsi l’année avec 91 magasins en Belgique.