La « réduflation» persiste dans les supermarchés

La « réduflation » est moins fréquente qu’il y a quelques années, mais les fabricants continuent de réduire la taille des emballages sans baisser les prix en conséquence. L’association néerlandaise de consommateurs a de nouveau recensé des dizaines d’exemples l’année dernière et demande aux responsables politiques d’adopter des règles plus strictes.

Des réductions « discrètes » du contenu

Sandra Molenaar, directrice de l’Association néerlandaise des consommateurs, dénonce surtout le manque de transparence. « Si un emballage contient plus de produit, les fabricants le crient sur tous les toits. Mais lorsqu’ils réduisent la quantité, ils se contentent de modifier discrètement la liste des ingrédients au dos de l’emballage », explique-t-elle.

La « réduflation » consiste pour un fabricant à réduire la quantité de produit dans un emballage, tandis que le prix de vente reste inchangé, baisse moins fortement, voire augmente. Selon l’Association des consommateurs, les fabricants combinent régulièrement cette pratique avec un nouveau design d’emballage, ce qui fait que les consommateurs remarquent moins facilement la diminution du contenu.

Les fabricants invoquent la hausse des coûts des matières premières, des emballages, de l’énergie et du transport pour justifier la réduction de la taille des emballages. Ils avancent parfois également une nouvelle formulation comme argument. Mais en ce qui concerne le prix de vente final, les fabricants et les supermarchés se renvoient la balle : les fabricants affirment que ce sont les détaillants qui fixent le prix en magasin, tandis que les supermarchés invoquent à leur tour les prix conseillés par les fournisseurs.

Appel à une approche à la française

L’organisation souhaite que les responsables politiques interviennent. Molenaar plaide en faveur d’un avertissement obligatoire sur l’emballage ou au niveau du rayon lorsque le contenu diminue sans baisse de prix proportionnelle.

« C’est pourquoi nous lançons un appel aux responsables politiques. Obligez les fabricants à indiquer plus clairement sur l’emballage que le contenu est réduit. Ou imposez aux supermarchés d’afficher un avertissement à ce sujet en rayon, comme la loi l’exige en France. Là-bas, les pouvoirs publics protègent bel et bien les consommateurs contre cette « rétrécition » insidieuse. »