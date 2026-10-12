Le groupe Colruyt proposera bientôt le self-scan dans 200 magasins

Colruyt Group accélère le déploiement des caisses en libre-service. À ce jour, 150 magasins Okay (City), Spar et Bio-Planet sont équipés de caisses en libre-service. 51 magasins supplémentaires viendront s’y ajouter d’ici la fin de l’année.

Plus en 2027

Colruyt Group a commencé le déploiement en 2024 et a depuis installé 454 caisses en libre-service dans 150 magasins. L’entreprise prévoit d’équiper 51 magasins supplémentaires d’ici la fin de l’année 2026 et souhaite poursuivre le déploiement en 2027. Ainsi, les caisses en libre-service occupent rapidement une place de plus en plus importante au sein du réseau de magasins du groupe, même si, pour l’instant, elles ne sont disponibles que chez Okay, Okay City, Spar Colruyt Group et Bio-Planet.

Selon le détaillant, ce sont surtout les clients effectuant de petits achats qui apprécient cette formule. Les clients peuvent toutefois toujours opter pour une caisse classique avec personnel. Le groupe Colruyt reste par ailleurs fidèle à son approche : les zones de caisse en libre-service ne sont pas équipées de portillons de sortie et reposent sur la confiance accordée au client. Un employé est toutefois toujours présent dans la zone pour apporter son aide.