Mars investit 85 millions d’euros dans ses usines allemandes

Le géant des produits de grande consommation Mars va consacrer environ 85 millions d’euros à ses activités en Allemagne d’ici fin 2027. L’entreprise souhaite y améliorer ses processus de production, renforcer sa compétitivité et miser sur l’innovation technologique. Entre 2021 et 2025, le groupe y avait déjà consacré 150 millions d’euros d’investissements.

44 millions pour Balisto et Twix

« L’Allemagne est un marché important et un pilier industriel pour Mars en Europe », déclare Carsten Simon, directeur général de Mars Wrigley DACH, au magazine ESM. « Grâce à ces investissements, nous renforçons la viabilité à long terme de nos sites, nous adoptons des technologies de pointe et nous garantissons en même temps la production fiable de marques populaires dans le monde entier, qui font partie de la vie des gens ici depuis des générations. »