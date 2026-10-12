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Écrit par Pauline Neerman
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Les réfrigérateurs s’emballent dans les supermarchés français à la suite d’une cyberattaque

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Food12 octobre, 2026
Shutterstock.com

Alors que chez Ahold Delhaize, tout est paralysé en raison d’une crise de sécurité, en France, les systèmes de réfrigération des magasins d’alimentation se mettent soudainement à souffler de l’air chaud en masse. Des pirates informatiques ont infiltré le logiciel d’un fournisseur de réfrigérateurs.

Jusqu’à 50 degrés

Selon les premières informations, l’attaque a touché environ 150 supermarchés Intermarché. E.Leclerc et Système U signalent également des problèmes, même si l’ampleur exacte de ceux-ci reste pour l’instant incertaine. La technologie concernée est par ailleurs utilisée par de nombreux magasins d’alimentation indépendants, notamment des boucheries.

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