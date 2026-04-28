Nestlé tient bon, malgré les taux de change et les rappels

Nestlé subit de la pression sur son chiffre d’affaires en raison de taux de change défavorables et des répercussions du rappel mondial de produits d’alimentation pour bébés. Le géant des PGC fait néanmoins preuve de résilience : il a enregistré une croissance sur les marchés émergents, tandis que l’Europe et les États-Unis ont affiché des performances stables.

Des performances stables

Le chiffre d’affaires total déclaré au premier trimestre s’est élevé à 21,3 milliards de francs suisses (22,2 milliards d’euros), soit une baisse de 5,7 %. Les fluctuations monétaires ont pesé sur le chiffre d’affaires à hauteur de 9,3 %. Les marchés émergents ont affiché de meilleures performances que les autres, avec une croissance organique de 6,8 % hors Chine. En Europe, la croissance a été modérée (1,1 %) et l’Amérique est également restée stable.