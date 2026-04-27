DIA se distingue en Espagne : +11 % de chiffre d’affaires au premier trimestre

DIA se distingue sur le marché espagnol de la grande distribution : au premier trimestre, son chiffre d’affaires a progressé de pas moins de 11 %, soit près du double de la croissance du reste du marché. Au niveau du groupe également, les résultats sont positifs.

Marques de distributeur et produits frais

Avec un chiffre d’affaires de 1,4 milliard d’euros (+11,1 %), DIA consolide sa position parmi les acteurs à la croissance la plus rapide du marché de détail espagnol. Sa part de marché a également progressé de 20 points de base, après une hausse de 8,1 % du chiffre d’affaires des magasins comparables (like-for-like) et une augmentation de 7 % du volume des produits vendus.