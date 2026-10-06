Pourquoi Sainsbury’s et Morrisons voulaient fusionner, mais n’ont finalement pas osé

Sainsbury’s et Morrisons ont discuté pendant des mois d’une fusion qui aurait bouleversé le paysage de la grande distribution britannique. Les négociations ont échoué, mais Clayton Dubilier & Rice, propriétaire de Morrisons, laisse la porte ouverte à une consolidation.

Un nouveau numéro deux

Au début de cette année, le secteur britannique de la grande distribution était plus proche d’une méga-fusion qu’on ne le pensait jusqu’à présent. Selon le Financial Times, Sainsbury’s et Morrisons ont mené des discussions exploratoires en vue d’une fusion entre novembre 2025 et février 2026. Sainsbury’s a finalement mis fin aux négociations, mais les parties concernées n’excluent pas la reprise des discussions.