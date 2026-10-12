13 000 signatures contre la suppression des remises pour salariés

Le gouvernement néerlandais souhaite supprimer la remise accordée aux salariés, mais se heurte à une opposition : une pétition contre cette suppression a recueilli près de 13 000 signatures. Une coalition regroupant 25 organisations professionnelles et sectorielles met en garde contre les répercussions sur les employeurs et les salariés, notamment dans le secteur du retail.

Une alternative suscite des objections

Le gouvernement prévoit de mettre fin en 2027 au dispositif fiscal qui permet aux salariés de bénéficier d’une remise de 20 % sur des produits spécifiques à leur secteur, dans la limite de 500 euros par an. Les employeurs prennent eux-mêmes en charge cette remise, et le gouvernement souhaite donc l’intégrer dans la « marge de manœuvre » du dispositif des frais professionnels.