Aldi réduit en cendres, Bel&Bo et Maxi Zoo fermés après un violent incendie à Tirlemont

Un violent incendie dans un supermarché Aldi à Tirlemont a perturbé lundi les activités de trois enseignes. Outre Aldi, Bel&Bo et Maxi Zoo ont également dû évacuer leurs magasins. Le supermarché a subi d’importants dégâts causés par le feu, tandis que les magasins voisins ont été endommagés par la fumée et l’eau.

Important dégagement de fumée

L’incendie s’est déclaré vers 9 h 40 lundi, probablement à la suite d’un défaut technique sur un congélateur. Les employés d’Aldi ont d’abord tenté d’éteindre le feu eux-mêmes et ont mis les clients en sécurité, mais l’incendie s’est rapidement avéré incontrôlable. La fumée s’est également propagée rapidement vers les magasins voisins.