Comment les détaillants néerlandais luttent contre les fausses boutiques en ligne

La fraude en ligne via de fausses boutiques en ligne sape la confiance des consommateurs dans le commerce électronique. Aux Pays-Bas, le secteur passe donc à la contre-attaque avec un nouvel outil qui détecte et combat à un stade précoce les boutiques en ligne frauduleuses et les faux noms de domaine de marques.

« L’IA a changé la donne »

En 2025, 1,2 million de Néerlandais ont été victimes d’escroqueries via de fausses boutiques en ligne. Les fraudeurs utilisent de fausses boutiques en ligne d’apparence professionnelle et des copies de boutiques existantes. Les consommateurs pensent faire leurs achats en toute sécurité, mais ne reçoivent rien après paiement. Ce phénomène touche également les entrepreneurs, car lorsque des fraudeurs se font passer pour des boutiques en ligne existantes, cela peut entraîner une atteinte à la réputation, une perte de chiffre d’affaires et des demandes supplémentaires de la part des consommateurs. Non seulement les grandes entreprises, mais aussi les petites marques et les boutiques en ligne sont de plus en plus souvent copiées.