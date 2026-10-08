Mode, chocolat et burgers : Broeklin dévoile ses nouvelles enseignes

(mis à jour) Broeklin Brussels annonce ses premiers locataires. Après Celio, Caroline Biss, Neuhaus, Xandres et Jimmyz Burgers confirment à leur tour leur installation dans ce projet commercial à Machelen. Entre-temps, les travaux de construction ont également commencé.

Des pralines aux hamburgers

L’offre commerciale de Broeklin Brussels commence à prendre forme. La marque de chocolat Neuhaus, les marques de mode belges Xandres et Caroline Biss, ainsi que le concept de restauration Jimmyz Burgers ont annoncé l’ouverture d’un établissement dans l’ancien projet Uplace.