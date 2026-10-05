« Les Européens gagnent davantage, mais dépensent moins dans les magasins »

Le pouvoir d’achat européen augmente, mais les détaillants en profitent de moins en moins naturellement. Les consommateurs consacrent une part plus importante de leur budget aux services et aux expériences, tandis que la part du commerce de détail dans la consommation totale recule fortement.

Plus de revenus, moins d’achats

Le pouvoir d’achat moyen dans l’Union européenne a augmenté de 3,3 % l’année dernière, pour atteindre 22 425 euros par habitant. L’Europe centrale et orientale, en particulier, a poursuivi son rattrapage, avec la Pologne en tête (8,8 % de croissance du pouvoir d’achat) et la Bulgarie en queue de peloton (+7,3 %). Les Belges et les Néerlandais disposent de plus de 27 % de plus que la moyenne de l’UE, ce qui place ces deux pays respectivement en sixième et septième position du classement européen du pouvoir d’achat.