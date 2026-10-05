Colruyt Professionals, Albert Heijn et Coolblue s’installent sur le site Blue Gate à Anvers

Il y a du mouvement sur le parc d’activités Blue Gate, au sud d’Anvers : Albert Heijn, AB InBev et Coolblue y ouvrent des centres de distribution, tandis que Colruyt Professionals y inaugurera son dixième établissement le 12 novembre.

Camionnettes électriques

Ces dernières années, DHL et Amazon, entre autres, ont déjà ouvert des centres de distribution à Blue Gate, la zone d’activité située à Petroleum Zuid où des entreprises pétrolières étaient implantées depuis des décennies. Aujourd’hui, plusieurs grands noms viennent s’y ajouter. La société de transport Cornelissen livrera à domicile, depuis ce site, les commandes en ligne d’Albert Heijn. L’ouverture d’un dépôt supplémentaire permet au détaillant de réduire le nombre de kilomètres parcourus. Pour l’instant, l’entreprise utilise encore des véhicules diesel, mais elle passera à l’avenir à des camionnettes électriques, rapporte la Gazet Van Antwerpen.

Dans le même bâtiment, Coolblue a également ouvert un centre de distribution. Le détaillant utilise des camionnettes électriques et des vélos cargo pour ses livraisons. AB InBev approvisionnera les établissements horeca et les magasins depuis ce site. Enfin, la formule B2B Colruyt Professionals y ouvre également une succursale : la dixième en Belgique, la quatrième en Flandre. Celle-ci fait suite à l’ouverture récente d’un magasin sur l’ancien site Makro à Deurne, ce qui permet désormais de couvrir à la fois le nord et la périphérie sud d’Anvers.